РИАМО - 9 дек. Россия стала второй среди развивающихся экономик мира, согласно рейтингу агентства Bloomberg, полгода назад РФ занимала седьмое место, пишет в воскресенье Газета.ru.

«В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку. В прошлом рейтинге Россия занимала седьмое место», – говорится в сообщении.



Россия набрала 2,36 баллов. На первом месте Малайзия с 2,55 баллами. Третья строчка за Китаем, набравшим 1,39 балла. Затем Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея.



«При составлении рейтинга Bloomberg учитывало рост ВВП в 2018-2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. При этом отмечается, что Турция всего за полгода скатилась с пятого на 20-е место», – добавляется в материале.



Ранее СМИ сообщали, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия также улучшила свои позиции.