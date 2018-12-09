РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Неизвестные в подмосковном Подольске вскрывают автомобили и воруют аккумуляторы, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«В микрорайоне Кузнечики Подольска неизвестные вскрыли мой автомобиль и украли аккумулятор. Инцидент произошел 8 декабря в 4:30 у дома №3 на Армейском проезде», - сказал пострадавший.

Он отметил, что воры не испугались камер уличного видеонаблюдения.

«Они украли аккумулятор прямо под камерами. В ближайшие дни данные записи будут переданы в полицию», - пояснил пострадавший.

И добавил, что подобные случаи происходили и в других частях городского округа. Неизвестные ездят на автомобиле Volkswagen Golf.