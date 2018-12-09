РИАМО - 9 дек. Топ-менеджмент АО «Рампорт Аэро», которое является оператором подмосковного аэропорта «Жуковский», создает собственную авиакомпанию, пишет в воскресенье «Интерфакс».

«Перевозчик под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах, на первом этапе его парк будет сформирован из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321. Ожидается, что первый рейс авиакомпания совершит весной 2019 года», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что агентству неизвестно, кто именно из руководителей аэропорта принимает участие в проекте. АО «Рампорт Аэро» на сегодняшний момент возглавляет Томас Вайшвила, его первый заместитель – Евгений Солодилин. Председатель совета директоров – советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин. Не так давно он получил в прямое владение 22,5% компании-оператора.

Перед выходом на международные маршруты авиакомпания должна отлетать на внутренних рейсах минимум два года. Таковы требования действующего законодательства. Но для эксплуатантов, находящихся в собственности государства, действует исключение. Такое же исключение – не ждать двух лет – распространяется и на авиакомпании, у которых допуск к зарубежным рейсам имеет материнская компания. С 2017 года можно летать и в страны ЕАЭС, не дожидаясь двух лет.