РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Жителям подмосковного Королева рассказали о культуре Индии на мероприятии, посвященном празднику Дивали, Индийскому новому году, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Праздник прошел в центре культуры и досуга «Болшево». Мероприятие посетили взрослые и дети.

«Коллектив индийского танца «Ганготри» подготовил для гостей танцевальные представления, рассказы об индийской культуре и кухне, интересные викторины и конкурсы. Желающие имели возможность примерить и сфотографироваться в сари, а также сделать мехенди (роспись хной - ред.)», – рассказала руководитель коллектива индийского танца «Ганготри» Наталья Михайлина.

Дивали – фестиваль огней, один из самых важных праздников в Индии, приуроченный к Новому году. Символизирует торжество добра. Празднуется в начале месяца Картика (октябре-ноябре) в течение пяти дней.





