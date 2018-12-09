РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Порядка 300 мероприятий, приуроченных к празднованию Нового 2019 года, проведут в подмосковном Красногорске в декабре и январе, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

В воскресенье в Красногорске на площади перед Дворцом культуры «Подмосковье» зажгли Главную елку округа и провели парад Дедов Морозов в рамках праздника «Зима в Подмосковье». Гостей мероприятия приветствовала и поздравила с наступающим Новым годом Хаймурзина.

«В Домах культуры, парках мы подготовили почти 300 праздников и приглашаем на них всех жителей Красногорска», - сказала Хаймурзина.

Деды Морозы и Снегурочки из разных культурно-досуговых учреждений горокруга провели с детьми подвижные игры, водили хоровод, пели песни.

Кульминацией праздника стали зажжение огней на елке и фейерверк.

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