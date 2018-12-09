РИАМО – 9 дек. Неизвестные обокрали машину популярной телеведущей Ольги Беловой в столице, украв из салона ее вещи, сообщается на сайте «МК».

«Инцидент произошел вечером 7 декабря. Белова приехала с работы и оставила машину около своего дома, ночью она вышла в магазин, а вернувшись, обнаружила, что заднее окно автомобиля разбито», – говорится в сообщении.

С заднего сиденья автомобиля пропала сумка со спортивной формой и кроссовками. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Ведется расследование.

Ольга Белова – российская телеведущая, тележурналист. Известна как ведущая информационной программы «Сегодня» и общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ.

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