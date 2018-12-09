РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске восстановили уличное освещение у одного из домов на улице Циолковского по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправные фонари освещения на улице Циолковского. Она отметила, что фонарь не горит напротив дома №14.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа, по существу поставленного вопроса сообщаю, что замечания были устранены», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.