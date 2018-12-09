РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В деревне Лемешово Подольска очистили от снега и наледи автомобильную дорогу по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил очистки дорог от снега и наледи в деревне Лемешово на улице Заречная. Он отметил, что данная улица имеет ответвления и нуждается в очистке.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильной дороги в микрорайоне Дубровицкий, в деревне Лемешово, от улицы Заречная до реки Пахры и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке от снега и наледи проезжей части выполнены», - сказал заместитель главы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.