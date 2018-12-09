РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Жители Королева совместно с властями городского округа 14 декабря обсудят планы благоустройства города, вопросы капитального ремонта и ремонта подъездов на 2019–2023 годы, сообщается на сайте городского Координационного совета.

Итоговое заседание Координационного совета пройдет в конференц-зале делового и культурного центра «Костино» в 14:30.

«Общественное обсуждение планов благоустройства города, капитального ремонта и ремонта подъездов на 2019–2023 годы состоится 14 декабря, в пятницу, в рамках итогового заседания Координационного совета. Также будут подведены итоги работы в уходящем году», – говорится в сообщении.

Принять участие в нем могут все желающие, регистрация начнется в 14:00.