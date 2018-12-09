РИАМО - 9 дек. На Москву сегодня приходится почти половина всего российского экспорта – 42%, продукцию у столичных компаний закупают 189 стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти половина всего российского экспорта – 42% – сегодня приходится на столицу. Медицинское оборудование, оптику, электроприборы, компьютеры, автомобили и другую продукцию у московских компаний закупают 189 стран. Больше всего товаров столица поставляет в Индию, США, Белоруссию и Казахстан, а также в некоторые европейские страны, например, в Великобританию и Германию», – говорится в сообщении.

В Москве сегодня действует множество мер по поддержке экспортеров. К примеру, школа экспортера, субсидии для онлайн-продаж, бесплатное участие в выставках и даже «золотые» аккаунты на площадках для оптовых продаж.

«Москва входит в число крупнейших городских экономик мира. Как международный интеллектуальный и финансовый центр, столица делает ставку на несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2017 года экспортная выручка московских компаний только в этом сегменте достигла почти 25 миллиардов долларов», – рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Как добавляется в сообщении, находить зарубежных партнеров и выходить на новые рынки компаниям города помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Он предоставляет фирмам финансовую, информационную и организационную поддержку, а также проводит мероприятия в рамках программы «Сделано в Москве».

Программа «Сделано в Москве» проводится с 2016 года. Столичное правительство организует бесплатное участие перспективных экспортеров в российских и зарубежных выставках. Все участники мероприятия представляют свои товары на коллективном стенде под брендом «Сделано в Москве». За три года бренд «Сделано в Москве» был представлен на 20 крупнейших отраслевых мероприятиях, среди которых Ганноверская промышленная ярмарка, авиакосмический салон «МАКС», выставки Arab Health, Semicon Europa, «Иннопром-2018», Gitex IT Week 2018 и другие. Участие в них приняли 370 московских компаний.

Кроме того, в рамках каждой выставки МЭЦ организует сотни деловых встреч с закупщиками, потенциальными инвесторами и технологическими партнерами. Благодаря этому столичные компании за два года подписали почти 400 контрактов на сумму более 736 миллионов рублей. Еще 435 соглашений на сумму 2,4 миллиарда рублей сейчас находятся на стадии переговоров.