РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Власти Люберец просят сообщать жителей городского округа о недобросовестной уборке снега управляющими компаниями, сообщается в Instagram-аккаунте управления благоустройства администрации муниципалитета.

По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого сотрудниками администрации проводится ежедневный мониторинг содержания территорий управляющими компаниями в зимний период.

«К сожалению, не все управляющие компании добросовестно относятся в своим обязанностям. Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы по уборке просьба ваш адрес оставить нам в директ для проведения проверки», - отмечается в сообщении.