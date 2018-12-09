РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Три команды из подмосковного Королева хоккейного клуба «Вымпел» спортивной школы олимпийского резерва «Королев» приняли участие в матчах с командами из Павловского Посада клуба «Филимоново» в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте спортивной школы «Королев».

Игры прошли в рамках 4-го тура первенства Московской области по хоккею с мячом.

«9 декабря в городе Павловский Посад состоялся 4 тур первенства Московской области по хоккею с мячом между командами СШОР (спортивной школы олимпийского резерва - ред.) «Королев» - ХК (хоккейного клуба - ред.) «Вымпел» и командами «Филимоново». Наши мальчишки 2004-2005 годов рождения уверенно обыграли соперников со счетом 9:0, ребята 2006-2007 годов рождения выиграли со счетом 11:1, а 2002-2003 годов рождения уступили соперникам - 1:4», - отмечается в сообщении.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.