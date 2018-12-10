РИАМО – 10 дек. В Москве на Казанском вокзале в понедельник представят макет нового плацкартного вагона, который можно будет посмотреть ежедневно с 10:00 до 17:00 до 10 февраля.

Макет обновленного плацкарта представят 10 декабря. Макет будет открыт каждый день 10:00 до 17:00.

Макет плацкартного вагона будет находится на Казанском вокзале до 10 февраля.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке «Транспорт России» в ноябре.