РИАМО – 10 дек. В Москве на Казанском вокзале в понедельник представят макет нового плацкартного вагона, который можно будет посмотреть ежедневно с 10:00 до 17:00 до 10 февраля.
Макет обновленного плацкарта представят 10 декабря. Макет будет открыт каждый день 10:00 до 17:00.
Макет плацкартного вагона будет находится на Казанском вокзале до 10 февраля.
Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке «Транспорт России» в ноябре.
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