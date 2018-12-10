РИАМО - 10 дек. Перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА в столице в понедельник откроют памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В Москве на площадке перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА состоится открытие памятника заслуженному тренеру СССР Анатолию Владимировичу Тарасову. Символично, что торжество пройдет в сотый день рождения великого тренера 10 декабря», - говорится в сообщении.

На церемонию приглашены ветераны спорта, участники турнира «Золотая шайба» разных лет, воспитанники детских хоккейных школ и многие другие почитатели тренерского гения Тарасова.

Идею создания памятника поддержала заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова, ученики которой завоевали восемь золотых олимпийских медалей, 41 золото чемпионатов мира и Европы.

«Памятник А.В. Тарасову – символ верности традициям, преемственности поколений, очевидное подтверждение значимости роли тренера, учителя, наставника и признание места великого Тренера в славной истории русских побед в хоккее с шайбой», - добавляется в материале.

Наследие Тарасова – это поколения многократных чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр, это всесоюзный, а теперь – всероссийский турнир для юных хоккеистов «Золотая шайба».

Автор скульптурной композиции – народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Международной академии архитектуры Георгий Франгулян.