РИАМО - 9 дек. Пожарные потушили возгорание в квартире в одном из домов на Пречистенской набережной в Москве, до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В воскресенье в 17:12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Пречистенская набережная, дом 45/1, строение 3, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 2-м этаже 4-этажного дома.

«Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 17:47 пожар был ликвидирован», - отмечается в материале.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало.