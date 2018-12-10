РИАМО - 10 дек. На одной из улиц новой Москвы в селе Красная Пахра с понедельника изменят схему движения, она станет односторонней, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«С 10 декабря улица вблизи дома 5 в селе Красная Пахра в поселении Краснопахорское станет односторонней. Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ТиНАО Москвы. На данной улице расположена школа №2075, в которую дети регулярно ходят по этой дороге», – говорится в сообщении.

Здесь часто возникали проблемы из-за того, что водители не могли разъехаться, так как дорога узкая.

«Изменение схемы позволит сделать движение более безопасным: решится проблема встречного разъезда, а дети смогут более комфортно перейти дорогу к школе», – поясняется в материале.