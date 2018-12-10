РИАМО - 10 дек. Жители Подмосковья с понедельника смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора новогодних подарков по горячей линии, которая будет работать с 10 по 31 декабря, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В преддверии Нового года управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 10 декабря по 31 декабря 2018 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров», — говорится в сообщении.

Вопросы можно будет задать по телефону: 8-800-511-58-98 (время работы с 10 до 17, перерыв с 13:00 до 14:00).

Кроме того, можно проконсультироваться со специалистами территориальных отделов ведомства.

Консультирование также проводят специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» по телефону консультационного центра для потребителей: 8-495-582-93-03 и специалисты его филиалов.

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