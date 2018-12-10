РИАМО - 10 дек. С понедельника в природных парках столицы установят кормушки для зайцев, в специальных лотках можно будет оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице стартует экологическая акция «Сытый заяц». С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. <…> В зимнее время зайцы нуждаются в соли. У кормушек можно повесить небольшие ветки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные», – говорится в сообщении.

Кормить животных можно листьями капусты, морковью, яблоками, овсом и другой подкормкой. Также зайцев обрадует и лизунец, который продается в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.

Кроме того, неравнодушные москвичи могут сами изготовить кормушку и поставить ее в лесу или передать сотрудникам Мосприроды. Необходимо следить за чистотой лотка и вовремя подкладывать еду.