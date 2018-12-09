РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. Хоккейный клуб из подмосковного Королева проиграл команде «Индастриалс» из Лобни в матче 8 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте ХК «Королев».

«В матче Ночной хоккейной лиги уступили команде «Индастриалс» со счетом 4:3»! Сделали выводы и движемся дальше», - говорится в сообщении.

Это первое поражение хоккейного клуба в этом сезоне Ночной хоккейной лиги. Матч состоялся в Лобне.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента РФ. Первоначально лига задумывалась как объединение спортсменов-любителей старше 40 лет, играющих в хоккей в свободное от работы время. В настоящее время возраст, состав и география участников значительно расширились, появились женские и молодежные команды.