РИАМО - 9 дек. Разъяснительную беседу необходимо провести с жительницей Москвы, которая собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми, сообщила РИАМО в воскресенье председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

«Мы не можем запретить людям сдавать квартиры, если они их сдают официально и платят налоги. А онкобольные дети совершенно безопасны. В первую очередь, с этой женщиной нужно побеседовать, понять, чего она опасается, может быть, там есть какие-то другие нарушения», – сказала Стебенкова.

Она отметила, что если женщина собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми из-за страха заразиться раковыми заболеванием, то это значит, что она недостаточно проинформирована об этом.

По ее словам, с женщиной нужно провести информационно-разъяснительную работу. Если будет такая необходимость, Стебенкова готова сама поговорить с ней.

«Мне кажется, что в целом население понимает, что онкозаболевания не заразные. Я достаточно много с людьми общаюсь, у меня нет ощущения, что люди не знают об этом. Таким заболеванием может заболеть каждый. Это часто возникает под воздействием различных причин, прежде всего из-за слабой устойчивости организма, нарушения иммунного статуса, поэтому важно уделять своему здоровью внимание», – добавила Стебенкова.

Она напомнила, что в Москве реализуется социальный проект «Здоровая столица», который направлен в том числе на формирование здорового образа жизни жителей, включая повышение мотивации к сохранению своего здоровья и популяризацию культуры здорового питания.

Накануне в Москве местная жительница предложила запретить сдавать квартиру в жилом доме семьям с детьми, болеющим раком. Жительница начала сбор подписей с этой целью и назвала рак «заразным инфекционным заболеванием».