РИАМО - 9 дек. На востоке столицы в районе Преображенское на безработную москвичку напал неизвестный, урожая предметом, похожим на нож, пытался похитить сумку, но получил отпор и скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об инциденте поступило от женщины 1959 года рождения, проживающей на улице 9-й Роты в Москве.

«Сотрудниками полиции установлено, что 8 декабря в 23:45 по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему сумку, нанес ей удар ножом по руке, но получив сопротивление и ничего не взяв, скрылся», – сообщил собеседник агентства.

Пострадавшая госпитализирована с раной левой кисти с повреждением сухожилий большого пальца.

Следствие проводит проверку.