РИАМО - 9 дек. Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своем поле принимало «Урал» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды», – говорится в сообщении.

Матч прошел на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Главным судьей был Владимир Москалев.

В составе команды победителей голы забили Алексей Козлов, Абдул Теттех, Евгений Луценко и Жуан Жоаозиньо. Кроме того, Жоаозиньо получил желтую карточку на 84-й минуте.

Российская премьер-лига – профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов.