РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В садовом некоммерческом товариществе «Ручеек» 8 декабря прошло собрание, на котором выбрали легитимного председателя, им стал Сергей Шаманин, сообщается на официальной странице СНТ в Instagram.

«Уважаемые ручейковцы, со второй попытки собрание членов СНТ «Ручеек» состоялось, призыв правления о том, что обязательно всем собственникам присутствовать на собрании, был услышан. Мы еще вернемся к теме собрания и обсудим с вами его итоги. На собрании приняли отчет председателя о проделанной работе, приняли бюджет товарищества на 2019 год. Также состоялись выборы председателя, им стал Сергей Шаманин», - отмечается в сообщении.

Члены СНТ пожелали вновь избранному председателю успехов в работе, чтобы он продолжал выбранный им правильный курс развития товарищества. Почти 100% жителей СНТ «Ручеек» оказали ему свое доверие и надеются на то, что в ближайшее время наиболее острые проблемные вопросы товарищества будут решены.