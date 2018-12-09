РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Подольский школьник Даниил Ширшов на соревнованиях в Болгарии стал чемпионом мира по карате-кекусинкай, выиграв четыре боя, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В Варне (в Болгарии - ред.) на VI открытом чемпионате мира (который проходит с 6 по 10 декабря - ред.) по карате-кекусинкай Даниил Ширшов, ученик 7 «Б» класса подольской школы №35, выиграл четыре боя и стал чемпионом мира, завоевав при этом специальный приз за волю к победе», - написал Пестов в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что из 37 стран мира сборная команда России в общекомандном зачете также заняла первое место, опередив команды Японии и Казахстана.

«Поздравляем Даниила и желаем ему целеустремленного движения к новым спортивным высотам и счастливого будущего», - добавил глава городского округа.