РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Более 40 лошадей и 200 героев примут участие в новогоднем представлении, которое традиционно покажут зрителям в спортивной школе олимпийского резерва «Белка» в Котельниках, сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.

«Мы готовимся к новой программе. Наша новогодняя сказка будет очень красивой, доброй и интересной! А участие более 40 лошадей и более 200 героев и танцоров, каждый из которых - воспитанник, сотрудник или друг школы «Белка», делает этот праздник по-настоящему уникальным», - отмечается в сообщении.

Уже есть сценарий и полным ходом идут репетиции. Спортсмены чувствуют огромную ответственность, ведь это - елка главы городского округа Котельники. В этом году елки состоятся исключительно благодаря тому, что глава горокруга Андрей Булгаков лично поддержал этот проект.

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