РИАМО - 9 дек. Жители и гости столицы могут сделать заказ с «Яндекс.Такси» теперь только на ближайшее время, функцию отложенного заказа отменили в связи с вводом новых правил парковки, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Теперь заказать «Яндекс.Такси» в Москве можно только с подачей на ближайшее время. Это связано с тем, что в центре города вводятся новые правила парковки. Согласно им, водители смогут бесплатно парковаться не дольше пяти минут», - сказал собеседник агентства.

Он заметил, что «Яндекс.Такси» сохранил услугу бесплатного ожидания – 3–5 минут в зависимости от тарифа. Кроме того, нововведение не отразится на качестве сервиса.

«Когда мы вводили функцию отложенного заказа, машин на линии было значительно меньше. Поэтому для того, чтобы пользователям не приходилось долго ждать такси, мы давали возможность оформить поездку заранее. Сейчас автомобилей стало в десятки раз больше, а среднее время ожидания машины в Москве составляет всего 3-5 минут, даже когда спрос на такси высокий», - добавил собеседник агентства.