РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В парке имени Талалихина в Подольске 15 декабря проведут благотворительную акцию в помощь тяжелобольному ребенку, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Талалихина жители округа смогут принять участие 15 декабря в благотворительной акции в помощь Артему Пронину «Спасем малыша!», который страдает от болезни Канавана. В рамках мероприятия будет проходить благотворительная ярмарка с сувенирами и подарками ручной работы, веселые спортивные соревнования, различные мастер-классы, катание на собачьих упряжках и фотосессии с собаками породы хаски», - говорится в сообщении.

Помимо этого, пройдет концерт с участием музыкантов из проекта «Голос дети», участника шоу «Голос» Василия Пупкина и других, а также состоится розыгрыш билетов на концерт группы «Сплин», пройдет интерактив от финалистки конкурса «Звезда танцпола на MTV» Евгении Гусевой и благотворительный забег с участием олимпийской чемпионки Юлии Гущиной. Проходить благотворительное мероприятие будет с 11:00 до 15:00.

Собранные в ходе акции средства будут переданы Артему Пронину из Подольска.

Болезнь Канавана - наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.