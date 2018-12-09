РИАМО - 9 дек. Дорожные службы Московской области очищают дороги региона от последствий снегопада в усиленном режиме, снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до утра 10 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время в обработке региональных дорог противогололедными материалами и очистке от снега задействовано свыше 600 единиц специализированной дорожной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, с утра субботы и по настоящее время производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации уже обработали 8,6 тысячи километров песко-соляной смесью, очистили от снега 4 тысячи километров региональных дорог.

«В зависимости от категории дороги очистка покрытия от снега проводится за 3-12 часов с момента окончания снегопада. После очистки проезжей части снегоуборочные работы выполняются на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств», – добавляется в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в течение дня и вечера воскресенья с сохранением ночью 10 декабря в Московской области ожидается мокрый снег. Местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица. Температура воздуха – от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5–10 метров в секунду.

Кроме того, в Москве и Подмосковье на вечер воскресенья и 10 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.