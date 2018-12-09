РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Жителей подмосковного Подольска предупредили об образовании сосулек и снежных масс на крышах зданий и попросили быть предельно острожными, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Поэтому при выходе из зданий жителям округа следует обращать внимание на наличие скоплений снежных масс, наледи и сосулек на крышах, и обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что, если во время движения по тротуару слышится сверху подозрительный шум, то нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Так как это может быть сход снега или ледяной глыбы. Пешеходам необходимо как можно быстрее прижаться к стене, ведь козырек крыши послужит укрытием.

Также горожанам не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

«Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Помимо этого, не следует заходить и на огороженные участки тротуаров», - заключается в материале.