РИАМО - 9 дек. В Совете Федерации назвали возможный день прощания с российской правозащитницей Людмилой Алексеевой, прощание планируется провести 11 декабря, сообщает в воскресенье РИА Новости.



«Церемония прощания с Людмилой Алексеевой может пройти во вторник», – сказал российский сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин.



Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница – скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она была членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы.

Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.

Алексеева – российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002–2012 годах – член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека).