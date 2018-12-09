РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Сотрудники полиции подмосковных Люберец во время предстоящих новогодних праздников будут активно взаимодействовать с общественниками городского округа, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В МУ МВД России «Люберецкое» 8 декабря прошло заседание Общественного совета. В мероприятии приняли участие: начальник Малаховского отдела полиции полковник полиции Анатолий Владимирович Гордеев, председатель Общественного совета Алексей Алексеевич Семко, члены Общественного совета и председатель Совета ветеранов МУ МВД Михаил Григорьевич Архипов.

«Анатолий Гордеев доложил присутствующим о состоянии оперативной обстановки, охране общественного порядка и общественной безопасности на территории обслуживания Малаховского отдела полиции МУ МВД. В ходе встречи присутствующие обсудили ряд рабочих вопросов, направленных на укрепление доверия к сотрудникам органов внутренних дел со стороны населения, активного взаимодействия общественников и правоохранительных органов в период новогодних праздников», - отмечается в сообщении.

В завершении встречи Алексей Семко поблагодарил общественников за совместную работу с сотрудниками полиции и активное участие в деятельности общественного совета.