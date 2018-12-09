РИАМО – 9 дек. В Москве на Загородном шоссе водитель автомобиля Skoda врезался в дерево, в ДТП пострадали пять человек, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«По адресу: Загородное шоссе, дом 2, там автомобиль Skoda, по предварительным данным, не справился с управлением, въехал в дерево. По предварительным данным, пять пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Скорая помощь сбивает людей на пешеходном переходе в Москве. ВИДЕО>>