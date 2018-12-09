РИАМО - 9 дек. В шпиле высотки министерства иностранных дел РФ в Москве оборудован домик для семьи сапсанов, есть следы наличия птиц, сообщает в воскресенье РИА Новости.



«Когда начиналась реконструкция, и в сам шпиль начали приходить инженеры, обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов – птиц. Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов. Следы наличия птиц тут есть», – сказала официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире программы «Дачный ответ».

Домик похож на большую кормушку – это ящик из стали, открытый на улицу. В домике есть окно, через которое можно заглянуть из шпиля.



Как добавляется в сообщении, первоначально шпиля не было в проекте здания сталинской высотки. Согласно легенде, когда основной этап строительства был почти закончен, Сталин приказал устанавливать шпили на всех подобных строениях. Тем не менее их изготовили из непригодного для такого строительства вида стали.



«В 2016-2017 годах пришлось провести работы по реконструкции и замене шпиля на здании. <…> На этот раз шпиль был сооружен из специальной стали для таких сложных проектов», – уточняется в сообщении.

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