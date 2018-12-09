РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась почти трехкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, в воскресенье на 14:45 в центре Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от поворота с Овражного тупика на проспект Ленина и до автобусной остановки «Автоколонна 1127» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения - 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Стекольникова, Матросская, Рабочая, Комсомольская, Кирова и других.