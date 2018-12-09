РИАМО – 9 дек. В Москве случился конфликт между коллегами одной организации на Ленинском проспекте, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение о конфликте между двумя сотрудниками организации по адресу: Ленинский проспект, дом 7», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.