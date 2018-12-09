РИАМО - 9 дек. В Москве на улице Каховка водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.
«Вчера в районе улицы Каховка автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который проходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пешеход скончался», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии