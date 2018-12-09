РИАМО - 9 дек. Юные жители подмосковной Балашихи смогут поучаствовать в десятой региональной выставке-конкурсе «Рождество приходит в каждый дом», которая откроется в Центре искусств и ремесел 18 декабря, работы принимаются до 15 декабря, сообщила «РИАМО в Балашихе» в воскресенье сотрудник центра.

На десятой юбилейной выставке будут представлены исключительно детские работы на новогоднюю и рождественскую темы, которые ребята сделали своими руками.

«Юбилейная выставка-конкурс проводится в рамках городских мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. Основными целями и задачами являются развитие творческих способностей детей и подростков, привлечение их к творчеству, отражающему российские традиции празднования Нового года и Рождества Христова, а также организация досуга во время новогодних каникул. До 15 декабря мы принимаем на конкурс работы воспитанников детских садов от 4 лет и школьников до 14 лет» — сказала собеседник портала.

Она добавила, что работы участников будут оцениваться по нескольким номинациям: «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Вертеп», «Игрушка на елку», «Новогодняя елка» и «Открытка». На конкурс можно представить до 15 работ от школ, по 10 работ от детских садов, учреждений культуры и не более двух работ от автора.

Выставка будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, до 15 января 2019 года по адресу: улица Свердлова, дом 13/4 «Центр искусств и ремесел».

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