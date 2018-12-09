РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в воскресенье во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах вместе с президентом международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» Евгением Ловчевым дал старт и ввел мяч в игру между мини-футбольным клубом «Спартак» и нижегородским «Оргхимом», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье во Дворце спорта «Триумф» прошел праздник мини-футбола в рамках 10-го тура Высшей лиги. Мини-футбольный клуб «Спартак» встретился с «Оргхимом» из Нижнего Новгорода.

«Так получилось, что мини-футбольный клуб «Спартак» базируется в Люберцах. «Спартак» – это целый спортивный мир, огромная школа. В этом зале я приветствую всех спартаковцев. Спорт – это мир, дружба, взаимовыручка, хорошее настроение. Я хочу пожелать командам красивой игры, зрителям нервных переживаний. Пусть победит сильнейший», - сказал Ружицкий.

По словам президента международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», создателя и первого тренера мини-футбольного «Спартака» Евгения Ловчева, в свое время клуб завоевывал кубки и призовые места, но самое главное не в этом, самое главное в том, что существует это общество, которое объединяет людей.

«Сегодня на матче присутствуют великие спартаковцы, они пришли поддержать клуб, на трибуне напротив сидят юные спартаковцы, которые только начинают свою спортивную карьеру. Самое главное, чтобы их становилось больше. Ребятам, которые приехали играть сюда из Нижнего Новгорода желаю успехов», - добавил Ловчев.

Для зрителей праздника организаторы подготовили множество мероприятий. В самом начале прошла игра юных футболистов, которые приехали из разных городов Подмосковья. Для истинных поклонников футбола прошла автограф-сессия с легендарным тренером «Спартака» и сборной России Олегом Романцевым. Для зрителей выступил певец ST с группой поддержки. В фойе Дворца спорта организованы фотозоны и тематический аква-грим.