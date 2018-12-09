РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске водитель одного из автобусов не справился с управлением из-за скользкой дороги и въехал в столб на Революционном проспекте, сообщил «РИАМО в Подольске» в воскресенье диспетчер компании ООО «Автомиг».

«Сегодня (9 декабря днем - ред.) водитель автобуса (маршрута №516к - ред.) нашей компании въехал в столб на Революционном проспекте рядом с автобусной остановкой «Площадь 50-летия Советской Власти». Причиной послужили погодные условия. В частности, дорога была скользкой и водителя немножечко занесло», - уточнил диспетчер.

Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия уже были вызваны сотрудники ГИБДД.

«Данный инцидент никак не повлиял на движение общественного транспорта нашей компании. Автобусы ходят в штатном режиме»,- пояснил он.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 14:18, на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра.