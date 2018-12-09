РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В селе Сынково Подольска 16 декабря проведут игротеку на свежем воздухе, в рамках которой участники построят снежную крепость, сообщила «РИАМО в Подольске» в воскресенье сотрудник структурного подразделения (СП) «Родник».

«Структурное подразделение «Родник» сельского Дома культуры «Романцево» 16 декабря в 14:00 проведет веселую игротеку на свежем воздухе. В рамках программы, если будет позволять погода, участники будут лепить снежную крепость, играть в снежки, лепить снеговиком и многое другое. Если снега будет мало, то участников будут ждать подвижные игры и эстафета на тазиках», - сказала собеседник портала.

Она отметила, что принять участие в мероприятии смогут все желающие бесплатно. Проходить программа будет в любую погоду по адресу: село Сынково, у дома №24.