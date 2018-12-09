РИАМО - 9 дек. В Москве задействовано около 6,5 тысяч снегоуборочной техники для ликвидации последствий снегопада, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, на улицах города работает 6,5 тысяч единиц специализированной техники», – сказал Бирюков.

По его информации, до 20:00 может выпасть до 4 сантиметров снега. После полуночи снегопад продолжится, к утру выпадет еще до 2–3 сантиметров снега.

«В городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. Все снегосплавные пункты полностью готовы к приему и утилизации снега», – добавил Бирюков.

По прогнозам синоптиков, снегопад в воскресенье будет сопровождаться ростом температуры. К вечеру в Москве потеплеет до минус 1 – минус 3 градусов, а в ночь на понедельник возможны оттепели. На дорогах и тротуарах скользко и снежно.

Кроме того, в Москве и Подмосковье на вечер воскресенья и 10 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.