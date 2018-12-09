РИАМО - 9 дек. В столице с 10 по 16 декабря пройдет инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста», спектакли на жестовом языке озвучат профессиональные дикторы-переводчики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Увидеть спектакли на жестовом языке, озвученные профессиональными дикторами-переводчиками, можно будет с 10 по 16 декабря на сцене Московского театра мимики и жеста. В эти дни здесь пройдет первый открытый инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста». В нем примут участие 13 российских и зарубежных театральных коллективов», – говорится в сообщении.

Среди театров, которые посетят Москву в рамках фестиваля, – Театр глухих из Санкт-Петербурга, театр «Музыка песка» из Казани, театр мимики и жеста «Голос тишины» из Улан-Удэ, центр социокультурной анимации «Амплитуда тишины» из Новосибирска и другие.

В сообщении также добавляется, что в составе театральных трупп работают как глухонемые, так и слышащие актеры.

На открытии состоится премьера спектакля «Женитьба Дон Жуана», а пьесы «Женщина с витрины» и «Именины Бабы-яги» войдут в конкурсную программу.

Кроме того, по итогам фестиваля заслуженные артисты России, специалисты по жестовому языку и искусству пантомимы выберут победителей в нескольких номинациях. В числе номинаций: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Оригинальность постановки», «Лучший театральный коллектив», «Лучший коллектив театра пантомимы» и других.

Помимо конкурсных спектаклей, на площадках фестиваля пройдут мастер-классы по русскому жестовому языку, актерскому мастерству и рисованию песком.

Прямые трансляции конкурсных спектаклей можно будет посмотреть онлайн. Фестиваль пройдет в рамках проекта «Поддержка театра мимики и жеста» министерства культуры Российской Федерации.

Вход на все спектакли фестиваля бесплатный. Приглашения можно получить в кассе Театра мимики и жеста.