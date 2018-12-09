РИАМО - 9 дек. Движение транспорта перекроют на Хитровской площади в столице из-за проведения киносъемок, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Перекрытие будет действовать на Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку 13 декабря с 07:00 до 22:00.

В материале отмечается, что будет полное перекрытие с возможностью проезда автомобилей специального назначения и автомобилей жителей близлежащих домов.