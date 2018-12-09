РИАМО - 9 дек. В столичных технопарках могут ежегодно обучать более 60 тысяч ребят по 29 направлениям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице уже 14 детских технопарков. Они есть во всех округах и готовы принимать 60 тысяч учеников в год. В них обучают по программам, разработанным совместно с ведущими вузами и предприятиями города. С самыми талантливыми учениками детских технопарков работодатели заключают отложенные трудовые договоры», – сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Дети в технопарках могут обучаться по 29 направлениям. Старшеклассники сами конструируют беспилотники, создают дизайн автомобилей и компьютерные программы для «умного» дома.

В детских технопарках есть учебно-экспериментальные зоны. Они расположены на территориях вузов, высокотехнологичных предприятий и городских технопарков. Детей там обучают по инновационным программам, разработанным совместно с передовыми предприятиями и ведущими вузами столицы. Среди партнеров – объединенная авиастроительная корпорация, «Союзмультфильм», «Роскосмос» и другие высокотехнологичные компании.

Учеба в технопарке – трамплин к будущей профессии ребенка. Здесь дети могут изучить робототехнику, промышленный дизайн, нейротехнологии, космонавтику и многое другое.

«Многим выпускникам технопарков будет легче поступить в вуз: институты и университеты дают льготы при поступлении. Слушатели технопарков могут получить от семи до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 35 высших учебных заведениях», – добавляется в сообщении.

Более того, успешные ученики могут даже устроиться на работу. С ними заключают отложенные трудовые договоры лучшие российские компании. На сегодняшний день заключено уже 95 отложенных трудовых договоров.

К примеру, сегодня работают такие технопарки: первый московский детский технопарк на территории «Мосгормаша»; технопарк на территории технополиса «Москва»; детский ИТ-технопарк «Байтик» в Троицке; технопарк «Абстракт» при полиграфическом предприятии «Московский центр упаковки»; анимационный технопарк на базе ОАО «Калибр» и другие.