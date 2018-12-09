РИАМО - 9 дек. Автор, руководитель и ведущий телепрограммы «Когда все дома» Тимур Кизяков побывал в воскресенье в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи на тематической новогодней ярмарке «Зима в Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Новогодняя ярмарка по традиции разместилась около знаменитого блошиного рынка вблизи станции «Салтыковская», куда на протяжении многих лет каждые выходные съезжаются не только жители Салтыковки и других микрорайонов Балашихи, но из дальних районов Подмосковья, а также регионов России. Кизяков приезжает сюда с детских лет.

«Я родился в Реутове, но Салтыковка тоже отчасти моя родина, потому что регулярно с детства приезжаю сюда. Сначала это назывался рынок, сейчас - ярмарка. Я бываю здесь каждую субботу и воскресенье. Помимо встреч с людьми, это еще и встреча с вещами из прошлого. Вспоминаешь свое детство, и когда ты все это видишь, остаются очень теплые впечатления. Здесь невозможно что-то не приобрести. Меня уже здесь знают старожилы, мы постоянно общаемся», - отметил Кизяков.

Он добавил, что это место, которое можно назвать и клубом по субботам и воскресеньям, где встречаются люди для общения, а кто-то для торговли - настоящая достопримечательность Подмосковья, которое нужно оберегать, постепенно окультуривать, но делая это с сохранением традиций.

На новогодней ярмарке представлены продукты питания – мясные изделия, рыба, консервы, фрукты, овощи производителей из Московской, Саратовской, Пензенской областей, Чувашии, Мордовии. Также ремесленные товары, косметика, товары повседневного спроса, подарочные наборы и многое другое. Для жителей и гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа с участием артистов Дома культуры «Рассвет» из микрорайона Пуршево Балашихи.

Ярмарка в микрорайоне Салтыковка по традиции будет работать и в следующие выходные.

«Не обязательно тратить время перед Новым годом на хождение по магазинам, стояния в бесконечных очередях. Чтобы не растерять праздничного настроения и в спокойной душевной обстановке запастись всем необходимым, приглашаем вас посетить нашу ярмарку», - сказал один из организаторов ярмарки в Салтыковке Дмитрий Кузюков.

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