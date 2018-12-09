РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Волонтеры благотворительного движения «Милосердие-Подольск» передали теплые вещи и продуктовый набор семье из Донецка, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

В «Лавку добра» волонтерского движения «Милосердие-Подольск» обратилась молодая мама Елена Грекова из Донецка с просьбой о помощи. Женщина живет одна с семилетним сыном Арсением. Ввиду трагических обстоятельств, средств на нормальную жизнь у нее не хватает, и ребенок постоянно болеет из-за отсутствия теплых вещей.

«Мы не могли остаться в стороне и в спешном порядке организовали самую необходимую помощь. Теплые вещи, продуктовый набор, сладости для Арсения и аптечка были доставлены взывающим о помощи в Донецк в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что жительница Донецка благодарна всем, кто откликнулся на просьбу о помощи. А также члены движения благодарят одного из волонтеров, который организовал отправку собранного груза в Донецк.