РИАМО – 9 дек. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью старейшей правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся накануне в Москве, передает Газета.ru.

«Ее имя не просто ассоциировалось с правозащитной деятельностью – для многих Людмила Михайловна стала олицетворением свободы и демократических перемен в России. Она не боялась говорить, когда другие молчали», – написал Медведев в Facebook.

Он подчеркнул, что Алексееву отличали мужество, самоотверженность и неизменная твердость в отстаивании своей позиции.

Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница – скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она была членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы.

Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.