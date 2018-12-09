РИАМО - 9 дек. На столичном портале «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный знаменитому писателю и журналисту Гиляровскому, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва глазами Гиляровского: на портале «Узнай Москву» появился новый маршрут. Его подготовили ко дню рождения знаменитого писателя и журналиста, который отмечается 8 декабря. Гуляя по маршруту, горожане узнают, где жил и работал Гиляровский, а также посетят те места, которые он описывал в своих произведениях», – говорится в сообщении.

Новый маршрут на портале называется «Москва по заметкам Владимира Гиляровского», в него включены все значимые для Гиляровского места столицы. Маршрут доступен и в приложениях смартфонов. Его составил департамент культурного наследия Москвы.

Чтобы найти описание маршрута, нужно на портале «Узнай Москву» выбрать вкладку «Маршруты», а затем выбрать из списка прогулку «Москва по заметкам Владимира Гиляровского».

165-летие со дня рождения знаменитого журналиста и писателя отмечается 8 декабря. Владимир Гиляровский известен своими очерками о быте, нравах и обычаях жителей столицы. В своих произведениях он описывает Москву конца XIX – начала XX века.

Порталом «Узнай Москву» с мая по сентябрь воспользовались более миллиона москвичей. Именно в эти месяцы пешеходные прогулки наиболее популярны.

Самым популярным стал маршрут «Покажи Москву», который изучили около трети пользователей портала. Его протяженность – 4,5 километра. Он затрагивает 10 достопримечательностей в историческом центре столицы. Разработчики портала «Узнай Москву» заложили на знакомство с ними 80 минут.