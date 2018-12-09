РИАМО – 9 дек. В посольстве США в России прокомментировали известие о смерти старейшей правозащитницы Людмилы Алексеевой, скончавшейся накануне в Москве на 92-м году жизни, передает в воскресенье Газета.ru.

В американском представительстве глубоко опечалены ее уходом из жизни.

«Ее отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас», – говорится в тексте обращения ведомства в Twitter.

Ранее на сайте издания сообщалось, что посольство ЕС также прокомментировало смерть Алексеевой.

Людмила Алексеева – старейшая российская правозащитница – скончалась в Москве на 92-м году жизни. Она была членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы.

Она ушла из жизни после продолжительной болезни в палате московской городской клинической больницы №15.