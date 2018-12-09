РИАМО - 9 дек. В Москве и Подмосковье на вечер воскресенья и 10 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 воскресенья.

По прогнозам синоптиков, снегопад в воскресенье будет сопровождаться ростом температуры. К вечеру в Москве потеплеет до минус 1 – минус 3 градусов, а в ночь на понедельник возможны оттепели. На дорогах и тротуарах скользко и снежно.

Ветер в регионе будет юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 80%.